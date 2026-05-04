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04.05.2026 15:30:00
Higher Gas and Diesel Prices Are Coming for Consumer Wallets and the Stocks That Depend on Them
The Iran war has had significant economic effects. Although broad inflation has remained elevated, the first thing consumers have noticed has likely been the spike in gas prices.The nationwide average price of regular gasoline was $4.39 a gallon as of May 1, according to AAA. It was $4.06 a month ago. A year ago, consumers paid $3.19 a gallon.Unfortunately, there's not much consumers can do in the short run to conserve gas. And since they're paying a much higher price at the pump, consumers have less to spend on discretionary items.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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