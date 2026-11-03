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03.11.2026 11:02:57
His Business Was Tough. Diesel Prices Made It Impossible.
For small trucking firms operating with little margin for error, high fuel costs can make the difference between survival and bankruptcy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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