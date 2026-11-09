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09.11.2026 13:31:15
Hoffnung auf eine Nahost-Lösung: Benzinpreise sinken - E10 unter zwei Euro
Für Autofahrer, die Diesel oder Benzin tanken, sind es gute Nachrichten: Die Hoffnung auf eine Lösung des Iran-Kriegs steigt, was sich auch an der Tankstelle niederschlägt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,26
|0,01
|0,40
|Super Benzin
|2,02
|0,01
|0,30