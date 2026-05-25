|Nahost-Konflikt
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25.05.2026 07:33:00
Hoffnung auf Hormus-Deal drückt Ölpreise kräftig ins Minus
Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli fiel im asiatischen Handel um 5,7 Prozent auf 97,66 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit gut zwei Wochen. Wegen der kriegerischen Auseinandersetzung am Persischen Golf war der Ölpreis in diesem Jahr zwischenzeitlich auf ein Hoch bei etwas mehr als 126 Dollar geklettert.
Trump: Friedensabkommen "weitgehend" ausgehandelt
Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social.
US-Präsident will "nichts überstürzen"
Trump dämpfte jedoch die Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf Truth Social mit Blick auf den Stand der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen.
/men/ln/zb
SINGAPUR (dpa-AFX)
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