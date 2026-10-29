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29.10.2026 09:59:58
Hohe Milliardeneinnahmen: Shell und TotalEnergies verdoppeln Gewinn dank des hohen Ölpreises
Seit dem Iran-Krieg fahren Ölkonzerne weltweit satte Gewinne ein. Auch europäische Unternehmen profitieren. Die Debatten über eine Übergewinnsteuer dürfte das weiter befeuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|117,64
|2,76
|2,40
|Ölpreis (WTI)
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