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30.07.2026 11:52:53
Hohe Ölpreise: Shell verdreifacht durch Iran-Krieg den Quartalsgewinn
Bei dem britischen Energiekonzern Shell sprudeln die Gewinne. Das zweite Quartal beschert Shell den höchsten Gewinn seit 2022. Die Lage in der Straße von Hormus spielt dabei eine wichtige Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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