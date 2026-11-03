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03.11.2026 05:00:00

Hoher Gaspreis, leere Speicher: Steht uns eine Preisrallye im Winter bevor?

Deutschland hat deutlich weniger Gas eingespeichert als geplant, notfalls will man Flüssiggas zukaufen. Experten warnen, dass dies die Preise in ganz Europa anheizen könnteWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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