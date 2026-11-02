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02.11.2026 21:59:01
Homebuilders, Miners and Regional Banks Soar as Oil Drops 8%: Has the Hormuz Peace Trade Begun?
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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