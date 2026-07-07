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07.07.2026 04:34:49

Hong Kong begins trial operation of New gold clearing system

Spot gold was trading near US$4,140 an ounce at 9.30 am Hong Kong timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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