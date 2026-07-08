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Schwarzes Gold 08.07.2026 15:43:00

Hormus-Krise eskaliert erneut: Ölpreis springt deutlich nach oben

Hormus-Krise eskaliert erneut: Ölpreis springt deutlich nach oben

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg deutlich zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August stieg auf 78,16 US-Dollar. Damit stieg der Preis der globalen Referenzsorte um 5,35 Prozent.

Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte US-Präsident Donald Trump, dass die Waffenruhe mit dem Iran aus seiner Sicht beendet sei, schloss die Tür für weitere Verhandlungen jedoch nicht ganz. In der Nacht auf Mittwoch bombardierten die USA in Reaktion auf die Attacken gegen Tanker Ziele im Iran. Zudem setzte sie Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Trump drohte in Ankara mit weiteren Angriffen. Das US-Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht "hart getroffen" und "wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen." Auch eine erneute Blockade der Straße von Hormus durch die USA erwägt Trump. Bereits am Dienstag hatte der Brent-Preis wegen der Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus um drei Prozent zugelegt.

Anfang Juli war der Preis für ein Fass der Sorte Brent noch bis auf 70 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Nach Beginn des Konflikts war der Ölpreis zunächst deutlich gestiegen. Ein Barrel der Referenzsorte Brent hatte zwischenzeitlich etwas mehr als 126 Dollar gekostet. Seit diesem Zwischenhoch Ende April ging es peu à peu nach unten. Grund für den Rückgang war die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg, die durch die jüngsten Entwicklungen jedoch infrage gestellt wird.

/jsl/he

LONDON (dpa-AFX)

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