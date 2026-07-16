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16.07.2026 13:00:10
Hormuz closure threatens renewed oil supply crunch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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