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23.07.2026 11:51:03
Houthi attacks threaten Saudi Arabia’s oil lifeline
Asian refiners may wait an extra month for crude as tankers abandon the route through Bab al-MandabWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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