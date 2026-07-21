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21.07.2026 21:57:38
Houthis Threaten Red Sea Blockade, Putting Oil Market at Greater Risk
With the Strait of Hormuz effectively closed, the militant group’s threats in the Red Sea jeopardize Saudi Arabia’s main workaround for oil exports.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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