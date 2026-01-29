|
29.01.2026 16:45:00
How a Reopened Venezuela Could Reshape the Outlook for ExxonMobil's Long-Term Oil Cash Flows
It's been a few weeks since U.S. forces captured former Venezuelan president Nicolás Maduro, with that geopolitical event stirring optimism in the commodities complex that the country with the world's largest petroleum reserves will finally be open to Western oil majors.That enthusiasm is proving palpable. Just look at the State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT: XLE). One of the bellwether exchange-traded funds (ETFs) dedicated to energy stocks, that fund is up 10% year to date. ExxonMobil (NYSE: XOM), a stock that accounts for 24% of that ETF's roster, has done even better, gaining 12.2% since the start of 2026.ExxonMobil may not be the exciting Venezuela play some investors are hoping for. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|70,69
|-0,17
|-0,24
|Ölpreis (WTI)
|65,74
|0,32
|0,49
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.