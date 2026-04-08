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08.04.2026 06:00:17
How China Built Its Vast Natural Gas Stockpile
Natural gas is hard to store, but China has found a way to do it, while also developing alternate suppliers and expanding production at home.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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