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02.11.2026 12:14:00

How oil prices could average $130 per barrel next year, according to Goldman Sachs

Analysts at the investment bank said Brent crude could reach $140 a barrel next year if tensions worsen in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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