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08.10.2026 01:10:13
How oil-rich Alberta's economy might fare if it broke away from Canada
Albertans vote this month on staying in Canada or moving ahead to a binding independence referendum.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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