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15.09.2026 06:00:18
How Poland lost $230mn trying to buy Venezuelan oil with crypto
An attempt to use digital currencies for a bold oil trade became one of Poland’s biggest scandalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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