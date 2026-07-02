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02.07.2026 10:47:20

How the cocoa price crash is crushing West African farmers

Cocoa prices reached a peak in 2024 before plummeting by nearly 75%, dealing a financial blow to millions of farmers in Ghana and Cote d'Ivoire. Will the crisis mark a turning point for the sector?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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