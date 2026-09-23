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24.09.2026 01:12:22
How the oil capital of the US welcomed a solar power boom
Texas is now the country's biggest producer of solar-farmed electricity.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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