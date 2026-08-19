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19.08.2026 16:36:18
How the U.S. Navy Is Helping Get Oil Through the Strait of Hormuz
With Iran making ship traffic perilous, a U.S. operation offers a way out for some energy exports, stealthily shepherding tankers on dangerous journeys.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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