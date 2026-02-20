|
How This Buzzword Helped Occidental Petroleum Overcome Lower Oil Prices to Deliver Strong Fourth-Quarter Results
Oil and gas giant Occidental Petroleum (NYSE: OXY) recently reported better-than-expected fourth-quarter financial results. Its adjusted earnings of $0.31 per share blew past the analysts' consensus estimate of $0.17 per share. That was an impressive earnings beat, given that oil and gas prices slumped during the quarter. The key factor fueling the oil company's outperformance in the quarter was its operational excellence. While operational excellence is a buzzword many companies like to throw around, it's Occidental Petroleum's action plan.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
