Erdgaspreis - Natural Gas

2,96
USD
0,10
3,53 %
03.03.2026 00:01:00

How this under-the-radar U.S. natural-gas exporter could capitalize on a potential shortage in Europe

The U.S. is the world’s largest exporter of liquefied natural gas, and one relatively obscure U.S. company seems ready to reap the benefits of a surge in global natural-gas prices following the U.S. and Israel’s attacks on Iran and the widening conflict in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
