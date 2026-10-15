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15.10.2026 12:39:27
How Trump's diesel deal with Russia will impact the United States and Ukraine
US President Trump's diesel deal with Russia has alarmed Ukraine and its allies. What is he hoping to achieve at home, and what does the deal mean for Kyiv and Moscow?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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