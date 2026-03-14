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14.03.2026 07:05:00
How Will Oil Stocks Perform if the Iran Conflict Drags On? Here's What History Says.
On Feb. 28, joint forces between the U.S. and Israel launched Operation Epic Fury -- a coordinated strike against Iran. Since this military campaign started, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has dropped as low as 2% but is now virtually breakeven as of mid-day trading on March 10.While investors will likely approach the broader stock market with heightened caution for the time being, perhaps no other sector is under more scrutiny than the energy industry right now. Considering Iran is a major producer of oil, it's natural to wonder how oil explorers and refiners will navigate this conflict.Let's explore how the Iran conflict could impact the global oil market as Operation Epic Fury continues to play out. From there, I'll draw on a number of similar historical events to help investors understand how major geopolitical narratives impact both the stock market and oil stocks in particular. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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