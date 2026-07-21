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21.07.2026 18:37:09
Huthi drohen mit Beschuss: Tanker mit saudischem Rohöl drehen im Roten Meer ab
Seit Monaten setzt der Iran die Straße von Hormus als Druckmittel ein. Die Verbündeten Huthi im Jemen nehmen sich ein Beispiel daran und nutzen ihre Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab für eine Blockade gegen Saudi-Arabien. Das zeigt offenbar Wirkung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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