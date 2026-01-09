|
09.01.2026 18:24:02
Hycroft Insider Sells $318K in Stock As Gold and Silver Prices Buoy 1,200% Share Surge
On Dec. 29, David Thomas, a senior vice president and general manager of Hycroft Mining (NASDAQ:HYMC), executed an open-market sale of 15,000 directly held shares for a transaction value of $318,150, as reported in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($21.21); post-transaction value based on Dec. 29, 2025 market close ($21.21).Hycroft Mining is a U.S.-based gold and silver development company with measured and indicated resources of over 10 million ounces of gold and 361 million ounces of silver at its flagship Hycroft mine in Nevada.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
