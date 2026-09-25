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25.09.2026 22:05:59
IAU vs. AAAU: Which Physical Gold ETF Is the Better Buy for Investors?
Investors who look to gold as a hedge against inflation or geopolitical uncertainty have several ways to gain exposure. While some investors prefer physical coins or bars, many choose exchange-traded funds for their convenience, security, and liquidity.
The iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU)and the Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) provide nearly identical exposure to gold bullion, and this comparison examines how these two popular gold-backed funds stack up.
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