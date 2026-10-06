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06.10.2026 06:00:17
ICE launches trading in gold futures in London
Move is latest attempt to establish precious metals derivatives in the CityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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