IEA sieht Europa vor Bewährungsprobe wegen drohender Gasknappheit

Von Will Horner

LONDON (Dow Jones)--Der Leiter der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, hat die europäischen Länder zu dringendem und koordiniertem Handeln aufgefordert, um eine möglicherweise katastrophale Erdgaskrise in diesem Winter abzuwenden, die durch eine Verringerung der russischen Lieferungen verursacht werden könnte.

Europa stehe vor der realen Möglichkeit, dass Russland seine Gaslieferungen vollständig einstellt, sagte der Exekutivdirektor der IEA. Diese Lieferungen sind für die Wirtschaft der Region - von den Haushalten bis zur Schwerindustrie - nach wie vor von entscheidender Bedeutung, auch wenn man versucht, alternative Lieferanten zu finden.

Die europäischen Länder beeilen sich, ihre Gasspeicher schnell wieder aufzufüllen, bevor die starke Nachfrage in der Winterheizsaison einsetzt. Die vorübergehende Abschaltung der Nord Stream 1 Pipeline, über die russisches Gas nach Deutschland transportiert wird, hat Befürchtungen geweckt, dass Moskau die wichtige Gasleitung nach dem Ende der planmäßigen Wartungsarbeiten am Donnerstag nicht wieder in Betrieb nehmen oder die Durchflussmenge reduzieren könnte.

Laut Birol hat Russland die Gaslieferungen in die Region bereits erheblich gedrosselt, was bereits Monate vor dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine begann. Nach Angaben der IEA sind die russischen Erdgasströme in die EU in diesem Monat auf unter 100 Millionen Kubikmeter pro Tag gesunken, verglichen mit fast 400 Millionen Kubikmetern etwa zur gleichen Zeit des vergangenen Jahres.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 07:09 ET (11:09 GMT)