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13.05.2026 10:00:02
IEA warns of further ‘price spikes’ as oil inventories plunge
Iran war has cut into oil consumption but not enough to halt ‘rapid’ draw on inventoriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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