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23.09.2026 10:15:00
If Record-High Gas and Diesel Prices Trigger a Stock Market Crash, History Says Investors Should Follow This 1 Piece of Warren Buffett Advice
Gasoline and diesel prices are hitting record highs across the U.S., and they're still climbing.
According to auto club AAA, Monday's national average price of regular gasoline was $4.48/gallon. Not only is that up from last week's average of $4.32/gallon, but it's the highest average regular gas price ever recorded in September.
At least regular gas prices are still below their all-time record high of $5.01/gallon, set in June 2022. But diesel prices have broken their historic records. The current national average for a gallon of diesel fuel is $6.51, a new all-time high.
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