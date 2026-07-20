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20.07.2026 18:30:18
If You Invested $1000 In iShares Gold Trust Micro Shares Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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