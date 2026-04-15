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15.04.2026 16:17:00
If You Invested $1000 In SPDR Gold MiniShares Trust Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
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