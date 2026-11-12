If You'd Put $10,000 in Gold a Year Ago, Here's What You'd Have Today

Given that inflation has not only remained elevated but actually inched higher over the course of the past twelve months, one would presume gold prices have also soared during this stretch. The precious metal is considered one of the very best hedges against inflation, after all.

This time around, however, that's not been the case. Had you invested $10,000 a year ago when gold's price was $4,116.30 per ounce, today that holding would only be worth $9,838.45. Gold's actually fallen to a per-ounce price of $4,049.80.

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