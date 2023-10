IfW-Präsident - Risiko für Weltkonjunktur durch Nahost-Lage derzeit gering

(Korrigiert Tippfehler im Zitat Anfang des zweiten Absatzes: "auf" (nicht: "aus").)

Berlin (Reuters) - Der eskalierende Konflikt zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel stellt dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) bislang keine größere Belastung für die globale Konjunktur dar.

Der Ölpreis habe zwar mit einem kurzfristigen Anstieg reagiert, sagte IfW-Präsident Moritz Schularick am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das Ausmaß ist aber bislang nicht dramatisch." So seien die hohen Niveaus, die die Ölpreise Ende September verzeichnete, noch nicht wieder erreicht worden. "Auch Hinweise auf Störungen in wichtigen Handelsrouten sind bislang nicht erkennbar", sagte Schularick. "Insgesamt erscheint damit derzeit das Risiko für die Weltkonjunktur eher gering."

Am Samstag überraschte die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas Israel mit einem Großangriff. "Der Angriff auf Israel ist zuallererst ein menschliches Drama. Wir sind erschrocken über den Gewaltausbruch und empfinden große Trauer für die Opfer", sagte Schularick. Für die ökonomischen Folgen dieses Konflikts sei die Reaktion des Ölpreises zentral. "Solange die großen Ölproduzenten in der Region nicht reagieren oder von dem Konflikt betroffen sind, werden die unmittelbaren konjunkturellen Auswirkungen gering sein."

Die Sorge vor einem womöglich monatelangen Krieg dort treibt die Ölpreise in die Höhe: Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 87,28 Dollar je Barrel. "Es gibt aktuell keine Anzeichen, dass die Ölproduzenten stärker involviert werden", sagte Schularick. Die Beziehungen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Israel hatten sich zuletzt eher verbessert.

Allerdings komme nun ein weiterer potenzieller Spannungsherd in der geopolitischen Auseinandersetzung zwischen den USA und Europa auf der einen und den Brics-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) auf der anderen Seite hinzu, zu denen mittlerweile auch Iran und Saudi-Arabien gezählt werden. "Sollte es in Folge des Konflikts zu einer Verschärfung der Sanktionen oder deren Durchsetzung gegen den Iran kommen, dann könnten auch die Ölpreise weiter steigen", warnte der Experte.

"Für den deutschen Außenhandel spielt Israel quantitativ keine bedeutende Rolle", sagte Schularick. Nur 0,4 Prozent der Warenexporte gingen zuletzt in das Land. Der Anteil der Importe sei sogar nur halb so groß.

(Bericht von Rene Wagner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)