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28.08.2026 16:15:00
I'm Not Selling ExxonMobil, Even With Oil Prices Where They Are
The ongoing conflict in Iran has sent oil prices soaring, and ExxonMobil (NYSE: XOM) stock has surged. Since the start of the year, the oil and gas stock has gained 33%.Amid ongoing geopolitical uncertainty, Brent Crude still trades near $90 per barrel. Despite the elevated oil prices and the prospect of a ceasefire, I wouldn't sell ExxonMobil stock. Here's why.ExxonMobil, with its massive integrated oil and gas business, has done quite well amid elevated oil and fuel prices. In the second quarter, Exxon's production (excluding the Middle East) reached its highest level in two decades, at 4.1 million barrels of oil equivalent per day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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