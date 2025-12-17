|
Importierte Haushaltsgeräte: Brüssel plant CO2-Zoll auch für Waschmaschinen
Weil Unternehmen in der EU für den Ausstoß von CO2-Emissionen zahlen müssen, haben energieintensive Branchen einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten aus Drittstaaten. Brüssel will das mit einem CO2-Zoll kompensieren – er soll für mehr importierte Produkte gelten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
