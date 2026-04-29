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29.04.2026 18:37:08
In five charts - How UAE's exit could affect Opec's influence over the oil price
The BBC takes a look in charts at what the UAE's departure could mean for the oil cartel and more widely.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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