The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|Wechsel
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09.09.2026 07:48:51
Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina vor Aufstieg in S&P-500
Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Die Indexänderungen in der Übersicht:
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+ S&P-500
AUFNAHME
- Everpure
- Illumina
HERAUSNAHME
- Molson Coors Beverage
- Trade Desk
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