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Wechsel 09.09.2026 07:48:51

Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina vor Aufstieg in S&P-500

Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina vor Aufstieg in S&P-500

Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen.

Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Die Indexänderungen in der Übersicht:

===

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

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Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com

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