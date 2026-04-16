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16.04.2026 05:59:20
India faces energy squeeze as US ends Iran, Russia oil waivers
Washington's decision to let Iranian and Russian oil waivers expire threatens to tighten India's crude oil supply, as New Delhi had relied on temporary relief to sustain imports. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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