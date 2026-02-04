Ölpreis (WTI)

63,50
USD
-1,64
-2,52 %
Nachrichten
04.02.2026 03:47:40

India hails Trump ‘deal’ but ducks discussing Russian oil ban

India hails Trump 'deal' but ducks discussing Russian oil ban

Analysts deeply sceptical of US president's claim that Narendra Modi has promised to stop buying crude from Russia
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 67,53 -1,42 -2,06
Ölpreis (WTI) 63,50 -1,64 -2,52

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow startet leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

