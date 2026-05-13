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13.05.2026 05:44:44
India hikes gold and silver tariffs to 15% as it defends rupee against Iran war fallout
The move aims to dampen demand in the world’s second-largest bullion marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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