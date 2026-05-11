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11.05.2026 11:43:20
India news: Cut fuel use, gold buys and foreign trips, says Modi, as no end in sight to Iran war
Prime Minister Narendra Modi is asking Indians to make a series of changes in their consumption habits, also including foreign trips and buying gold jewelry. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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