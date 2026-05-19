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19.05.2026 08:27:28
India news: Petrol, diesel prices hiked again as Iran crisis deepens
India's state-run fuel retailers hiked fuel prices for the second time in a week with no end in sight for the Iran conflict. Meanwhile, PM Narendra Modi will attend the India-Nordic Summit in Norway. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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