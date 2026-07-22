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22.07.2026 17:05:00
India's central bank sold US$6 billion in May to defend oil-hit rupee
It purchased US$22.2 billion and sold US$28.3 billion in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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