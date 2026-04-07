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07.04.2026 03:21:36
India's high-growth economy gets a Middle East oil shock
India's currency, stocks and growth projections take a beating as the country faces a triple energy shock due to Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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