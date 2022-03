Indien nutzt Ukraine-Krieg offenbar für Ausbau der Marktanteile bei Weizen

In den kommenden Wochen würden Maßnahmen eingeleitet, um das Land zu einem der wichtigsten Exporteure von Weizen höherer Qualität zu machen, sagten zwei Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Unter anderem sollten 213 Labore unter Regierungsaufsicht die Qualität überwachen, zusätzlicher Schienentransport bereitgestellt werden und in Häfen der Export von Weizen Vorrang erhalten. Während der Export noch überwiegend von zwei Häfen an der Westküste laufe, sollen nun zusätzliche Verladestellen aufgebaut werden, insbesondere an der Ostküste.

Indien ist nach China der größte Weizenproduzent der Welt und exportierte im vergangenen Jahr 6,1 Millionen Tonnen, 1,1 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Den Insidern zufolge könnten die Maßnahmen dazu führen, dass die Ausfuhren auf zehn Millionen Tonnen pro Jahr steigen. Ihnen seien ausführliche Beratungen mit Ministerien, den Regierungen der Bundesstaaten sowie großen Exporteuren vorangegangen, hieß es. Trotz einer Überproduktion haben logistische Schwierigkeiten und Qualitätsprobleme bislang Indiens Versuche untergraben, größere Volumina auf dem Weltmarkt zu verkaufen.

Neu-Delhi (Reuters)