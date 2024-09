Indonesia leader inaugurates miner Amman Mineral’s 21 trillion rupiah copper smelter

INDONESIAN President Joko “Jokowi” Widodo inaugurated Amman Mineral Internasional’s 21 trillion rupiah (S$1.8 billion) copper smelter in the West Nusa Tenggara province on Monday (Sep 23) saying he wanted global customers to turn to Indonesia for copper products. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times