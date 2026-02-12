Goldpreis

4 991,44
USD
69,24
1,41 %
12.02.2026 04:35:07

Indonesia reviews decision to take over Martabe gold mine

Danantara has set up a new company, Perusahaan Mineral Nasional or Perminas, to manage the mine
Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 991,44 69,24 1,41

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

